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Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

09.09.2021 09:13
Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüphelide gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptığı takip ve çalışmalar sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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