Gaziantep'te 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptığı takip ve çalışmalar sonucu 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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