Gaziantep'te 8 Mart'ta kadınlara hayvanat bahçesi ve müze girişleri ile toplu taşıma ücretsiz olacak - Son Dakika

Gaziantep'te, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara müze, hayvanat bahçesi girişleri ve toplu taşıma ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda, şubat ayı dönem toplantısının ikinci birleşim, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Osman Toprak başkanlığında gerçekleştirildi.

Mecliste komisyon raporları görüşülerek maddeler meclis üyeleri tarafından oylandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kent genelindeki kadınların toplu taşıma, hayvanat bahçesi ve müzelerden ücretsiz faydalanması için gündeme alınan ilgili madde, oy birliğiyle karara bağlandı.

Alınan kararla Dünya Kadınlar Günü'ne yönelik bir farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.