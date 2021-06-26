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Gaziantep'te 8 Projenin Açılışı Bakan Varank Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 8 Projenin Açılışı Bakan Varank Tarafından Gerçekleştirildi

26.06.2021 23:06
Gaziantep'te 8 Projenin Açılışı Bakan Varank Tarafından Gerçekleştirildi, System.String[]

Türkiye'nin İlk ve Tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu AçıldıGaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen 8 projenin toplu açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye'nin İlk ve Tek Antep Fıstığı Lisanslı Deposu Açıldı

Gaziantep'te, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca desteklenen 8 projenin toplu açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Bakan Varank, GTB tarafından İKA destekleriyle yaptırılan 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve diğer yatırımların toplu açılışını, lisanslı depo içerisinde düzenlenen törenle yaptı.

Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Hilmi Teymur, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ile kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı.

Törenin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 55 milyon lira değerinde 8 değerli projenin açılışını gerçekleştirmek için Gaziantep'te bulunduklarını ifade etti.

Projelerin Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunan Bakan Varank, "Bu zor süreçte yatırımlarımızdan asla taviz vermedik. Bu zorlu dönemde sanayicimizin çalışanlarımızın ve tüm vatandaşlarımızın üzerindeki yükü hafifletmek adına toplamda 661 milyar lirayı bulan hibe ve destek paketlerini devreye almış olduk. G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen 2. ülke konumundayız. Sanayi üretimimiz Nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 artış gösterdi. Oldukça başarılı bir performanstan bahsediyoruz. Bunun istihdama yansıması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Nisan ayında sanayi sektörü kayıtlı istihdamı toplamda 4 milyon 700 bine dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Bu başarıların asıl mimarı sanayicilerimiz ve onların değerli emekçileridir. Daha çok gidecek yolumuz olduğunu biliyoruz" dedi.

Bugün açılışlara ev sahipliğini Gaziantep Ticaret Borsası Antep Fıstığı Lisanslı Deponun yaptığını kaydeden Bakan Varank, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Törenimizi nerede gerçekleştirelim dedik, ben de Lisanslı Deponun içerisinde gerçekleştirelim dedim. Çünkü Antep Fıstığı Gaziantep için çok önemlidir. Bu deponun içerisinde fıstık gibi bir açılış yapalım dedik. İşte bugün açılışımızı lisanslı deponun içerisinde yapıyoruz. Biz lisanslı depoculuğu çok önemsiyoruz. Şehirlerimizin kalkınmasında önemli bir kulvar olduğunun farkındayız. Bunun için farklı illerde farklı lisanslı depoculuk projelerini destekliyoruz. Gaziantep Ticaret Borsası ile birlikte burada inşa ettiğimiz Antep Fıstığı Lisanslı Deposu sayesinde bölgede 200 bin kişiye ekmek kapısı olan Antep Fıstığını, çiftçinin hakkını koruyacak şekilde inşallah burada bu önemli tesiste depolayacağız. 10 bin ton kapasiteli Türkiye'nin en modern ve en büyük lisanslı deposu sayesinde serbest piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarının da önüne geçmiş olacağız. Çiftçimiz erkenden ucuz fiyata malını vermemiş olacak. Çiftçiler ellerindeki elektronik ürün senedini de teminat olarak gösterip her türlü ticareti yapabilecekler. Ben 14 milyon liralık bu güzel yatırımın bölge çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. "

Gaziantep Valisi Davut Gül ise törende yaptığı konuşmada, "Bugün önemli bir güne tanıklık ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın kendi ekibiyle desteklediği projelerin açılışını yapıyoruz. Kalkınma Ajansları farkındalık oluşturan önemli projeleri ilk yapan ve önemli destekler veren kuruluşlardan bir tanesidir. Burada da baktığımızda Gaziantep modeliyle birçok kuruluşun açılışını yaptığını görüyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep'in en fazla marka ve patent tescili olan model bir şehir olduğunu söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Her şehrin bir kokusu vardır. Buraya girdiğiniz zaman bir aroma alırsınız. Buraya girdiğiniz zaman fıstığın kokusunu ciğerlerinizde hissedersiniz. Fıstığın kokusu sağlık, lezzettir ve ticarettir. Bugün burada bu açılışta yanımızda olan Sayın Bakanımıza ve ekibine hoş geldiniz diyorum. 20 yıl önce yola çıkarken Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediğimiz zaman dersimize çalıştık. Bu şehrin rekabet etme gücünü nasıl yükselteceğiz. Bu şehrin turizm ve ticaret altyapısını nasıl geliştireceğiz. İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın şiarıyla bu şehri geleceğe nasıl hazırlayacağız. O gün başlattığımız yolculuk bugün hamdolsun büyük bir hızla devam ediyor. " şeklinde konuştu.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında Antep Fıstığının ana vatanı Gaziantep'e Türkiye'nin ilk ve tek Antep Fıstığı Lisanslı Depoyu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıkları dile getirdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da konuşmasında İKA tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Akyılmaz, "Ulusal kalkınmanın bölgesel aktörü konumundaki İpekyolu Kalkınma Ajansı, kurulduğu günden beri bölgemizdeki önemli yatırımların ve bölgesel kalkınmanın öncülüğünü yapmaktadır. Ulusal düzeyde koordinasyonu sağlayan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla birlikte ajansımız, yeni bir vizyon çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma çalışmalarına hız vermiştir" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından toplu açılış törenini gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, daha sonra Antep Fıstığı Lisanslı Deposunda incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, Vali Gül ve beraberindeki heyet daha sonra açılışı yapılan Kadın Girişimci Destek Merkezi, Tarım Okulu ve Meyve Sebze İşleme Tesisi, Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, OSB-HKÜ işbirliğinde kurulan Teknokent, Model Fabrika, Ayakkabı Test Laboratuvarı ve Mecidiye Han'ı ziyaret ederek, yerinde incelemelerde bulundu.

Mustafa Varank, Gaziantep, Türkiye, İKA, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziantep'te 8 Projenin Açılışı Bakan Varank Tarafından Gerçekleştirildi - Son Dakika


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