Gaziantep'te 80 bin kaçak ilaç ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 80 bin kaçak ilaç ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, polisin operasyon düzenlediği evde 80 bin 612 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri girdikleri bir evde yaptıkları aramada 80 bin 612 adet kaçak ilaç ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, kaçak ilaçlara el konuldu.