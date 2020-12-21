Gaziantep'te 80 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 80 gümrük kaçağı cep telefonuna el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin uğrayacağı vergi kaybının engellenmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve kaçakçılığa ulaşılabilirliğin bitirilmesi amacıyla kentte çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda, polis ekiplerinin Mimarsinan Mahallesi'nde şüphelenerek durdurduğu kişinin elindeki poşette arama yaptı.

Yapılan aramada 80 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheli hakkında kaçakçılıkla mücadele kapsamında yasal işlem başlatıldı.