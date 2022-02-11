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Gaziantep'te 81 bin İngilizce eğitim kitabı dağıtılacak - Son Dakika

Gaziantep'te 81 bin İngilizce eğitim kitabı dağıtılacak

11.02.2022 17:04
Gaziantep'te 81 bin İngilizce eğitim kitabı dağıtılacak

Gaziantep'te "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 736 okula 9 bin 408 set, toplamda ise 81 bin İngilizce eğitim kitabının dağıtımı yapılıyor.

Gaziantep'te "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında Gaziantep Geliştirme Vakfı'nın (GAGEV) destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 736 okula 9 bin 408 set, toplamda ise 81 bin İngilizce eğitim kitabının dağıtımı yapılıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Ortaokulu'nda düzenlenen tanıtım töreninde konuşan Vali Davut Gül, kitap okuma projesi ile 5 milyondan fazla kitabı okullara kazandırdıklarını belirtti.

Çocukların İngilizce'yi daha iyi öğrenebilmeleri için 81 bin kitabı kütüphanelere dağıtacaklarını ifade eden Gül, "Kitapların kontrolleri Milli Eğitim Müdürlüğümüzün öğretmenleri tarafından yapıldı. 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' kitap okuma kampanyasının bir basamak daha yukarı çıkmasından dolayı çok mutluyum. Kitaplarımız öğretmen ve öğrencilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ise kitapların çocuklara yabancı dil konusunda önemli destek sağlayacağını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise kitapların çocukların İngilizcelerinin gelişimi için çok faydalı olacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sınıflar gezildi. Öğrenciler tarafından hazırlanan müzik gösterisi gerçekleştirildi. Çeşitli branşlarda öğrencilerin gelişimini sağlayan atölyelerde yapılan projeler hakkında bilgi alındı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 81 bin İngilizce eğitim kitabı dağıtılacak - Son Dakika


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