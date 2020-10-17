Gaziantep'te 848 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 848 kişiye koronavirüs cezası
17.10.2020 11:28
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 848 kişiye, idari para cezası kesildi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 848 kişiye, idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelinde dün yapılan denetimlerde 848 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten 900'er lira idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 17 kişi de 3150'şer lira idari para cezası uygulanarak, yurda yerleştirildi.
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