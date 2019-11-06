Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu

8 saat önce

GAZİANTEP'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir mahalleye 850 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te 850 polisle uyuşturucu operasyonu, System.String[]

GAZİANTEP'te uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen bir mahalleye 850 polisin katılımı ile operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yönettiği operasyonda mahalledeki şüpheli kişi ve araçlarda arama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen Hacıbaba Mahallesi'ne operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in bizzat yönettiği operasyona çok sayıda özel harekat polisi de destek verdi. Toplam 850 polisin görev aldığı operasyonda belirlenen adreslerin bulunduğu sokakların etrafı sarıldı. Mahalle girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Bir süre daha devam edeceği öğrenilen operasyon kapsamında ekipler, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçları ararken, belirlenen adreslerde de aramalar sürüyor.

Emniyet Müdürü Zeybek, mahalle sakinleri ile görüşerek sohbet etti. Zeybek, operasyonun mahalleliyi rahatsız edip etmediğini sordu. Mahalle sakinleri ise uyuşturucu ile mücadeleye destek verdiklerini söyleyerek, mahalledeki sıkıntıları Zeybek'e anlattı.


Uyuşturucu Ticareti, Cengiz Zeybek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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