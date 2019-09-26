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Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandı

50 dakika önce

Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandıGaziantep'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.

Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandı

Gaziantep'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 86 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunda meydana geldi. Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırından Türkiye'ye kaçak yollarla geçen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 86 göçmen, geldikleri otobüslerin kendilerini otoyolda bırakmasının ardından yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine yakalandı. 2 otobüsle gelerek yolda bırakıldıkları öğrenilen 5 kadın 3 çocuk toplam 86 kaçak göçmen, jandarma ekipleri tarafından otobüslere bindirilerek karakola götürüldü. Göçmenlerin Avrupa'ya geçmek için İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenildi.

Gaziantep'te 86 kaçak göçmen yakalandı

Afganistan, Bangladeş, Gaziantep, Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:49 Kaynak: DHA
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