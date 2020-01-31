Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'e 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Polis Merkezi Narko Tim Ekipleri 30 Ocak'ta Sarıgüllük Mahallesi'ndeki 2 iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda 865 paket kaçak sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.