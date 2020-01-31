Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'e 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'e 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Polis Merkezi Narko Tim Ekipleri 30 Ocak'ta Sarıgüllük Mahallesi'ndeki 2 iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda 865 paket kaçak sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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