Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Gaziantep'te 865 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'e 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:16 Kaynak: AA
Gaziantep'e 865 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İbrahimli Polis Merkezi Narko Tim Ekipleri 30 Ocak'ta Sarıgüllük Mahallesi'ndeki 2 iş yerine baskın düzenledi.
Operasyonda 865 paket kaçak sigara ele geçirildi, yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı