Gaziantep'te 866 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 866 kişiye koronavirüs cezası
03.12.2020 12:01
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 866 kişiye idari para cezası verildi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 866 kişiye idari para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, koronavirüs tedbirlerine yönelik dün, kent genelinde denetim yapıldı. Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 457, gün içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaş altı 20 genç ve saat 21.00'den sonra kısıtlamaya uymayan 385 kişiye 900'er lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine aykırı davrandığı belirlenen 4 kişi de 3150'şer lira idari para cezası kesilerek yurda yerleştirildi.
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