Gaziantep'te 872 kişiye koronavirüs cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, koronavirüs kurallarını ihlal eden 872 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde 872 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlalden 900'er lira idari para cezası kesildi. Ayrıca denetimlerde karantina adreslerini terk ettiği belirlenen 17 kişi de 3150'şer lira idari para cezası uygulandıktan sonra yurda yerleştirildi.