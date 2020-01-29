Gaziantep'te 873 polisle 4 mahalleye uyuşturucu ablukası - Son Dakika

Gaziantep'te 873 polis ile 4 mahallede uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Mahallerin abluka altına alındığı baskınlarda 3 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçirilirken toplam 34 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün farklı şube ve birimlerindeki 873 polis ile Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan mahallelerinde bulunan ve daha önceden tespit edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Drone ve narkotik köpeklerin de destek verdiği operasyonlar esnasında mahalleye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlanırken, mahalle içerisindeki umuma açık yerler, araçla ve yayan olarak sokakta seyir eden vatandaşlar üzerinde de aramalar yapıldı.



Emniyet müdürü de operasyon bölgesinde



Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de mahallelere giderek, operasyonlarda görev alan polisleri denetledi. Mahalleliler, kendileriyle görüşen Müdür Zeybek'e operasyonlar nedeniyle memnuniyetini dile getirdi. Zeybek'e çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.



3 kiloyu aşkın uyuşturucu ele geçirildi



Mahallerin adeta ablukaya alındığı operasyonlarda 39 ikamet, 92 umuma açık yer, bin 487 araç ve 3 bin 761 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda ise 1 kilo 200 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 kilo 100 gram eroin, 800 gram esrar, 180 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 112 adet captagon hap, 80 adet extacy hap, 4 hassas terazi ve 6 tabanca ele geçirildi. Yaklaşık 13 saat süren operasyonlarda, "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçlarından 34 kişi gözaltına alındı.



Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - GAZİANTEP