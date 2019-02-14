Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 88 Sevgilinin Nikahı Kıyıldı

Gaziantep'te 88 Sevgilinin Nikahı Kıyıldı

2 saat önce

Gaziantep'te 88 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah heyecanı yaşadıSevgililer Günü'nü daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak bugün Şahinbey Belediyesi nikah dairesine akın etti.

Gaziantep'te 88 Sevgilinin Nikahı Kıyıldı, System.String[]
Gaziantep'te 88 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah heyecanı yaşadı

Sevgililer Günü'nü daha da özel bir tarih haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak bugün Şahinbey Belediyesi nikah dairesine akın etti. Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 88 çiftin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

Türkiye'de en çok nikah kıyan belediyenin Şahinbey olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, "2018 yılı içerisinde 7 bin 285 çiftimizin nikahını kıydık. Türkiye'de açık ara öndeyiz. Ben tüm evlenen çiftlere mutluluklar diliyorum. Bugünde 88 çiftimizin nikahını kıydık. Hepsine mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikahları kıyılan çiftlere çeşitli hediyeler verildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:47 Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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