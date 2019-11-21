Gaziantep'te 88 tabanca ve 11 tüfek ele geçirildi

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği operasyonda 88 tabanca, 11 tüfek ile çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde takip ettiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 3 kişiyi üzerlerinde 5 kurusıkı tabanca ile yakaladı. Tabancalara el koyan polislerin gözaltına aldığı 3 şüphelinin, Suyabatmaz ve Şekeroğlu mahallelerindeki iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 7 ruhsatsız tabanca, 76 kurusıkı tabanca, 11 otomatik tüfek, 4 bıçak, 45 sürgü ve sürgü takımı ile 32 mermi ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.