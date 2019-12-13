Gaziantep'te 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te helikopter ve drone kullanılan, 890 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te 890 polisle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te helikopter ve drone kullanılan, 890 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda 34 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 890 polisin katılımıyla, daha önceden belirlenen adreslere, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 40 ikamet, 28 umuma açık yer, 680 araç ve 2 bin 315 kişi üzerinde arama yapılan operasyonda, 2 kilo 570 gram eroin, 310 gram esrar, 580 gram sentetik uyuşturucu, 35 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 9 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:24 Kaynak: AA
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