Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

25.07.2022 15:38
Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, 9 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son zamanlarda farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olaylarının failinin D.D. dolduğunu tespit etti. Ekipler, D.D.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. D.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
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Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı Aranan şahıslar güven timlerinden kaçamadı Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar Şüpheli maddeyi saklamaya çalışırken Güven Timleri'ne yakalandılar
Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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