İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte son zamanlarda farklı tarihlerde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma yaptı. Ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık olaylarının failinin D.D. dolduğunu tespit etti. Ekipler, D.D.'yi adresine düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. D.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te, 9 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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