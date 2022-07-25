Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

25.07.2022 14:50
Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Kentte 9 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının karıştığı bazı hırsızlık olayları güvenlik kameralarına da yansıdı.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı 9 hırsızlık olayının faili yakalandı 9 hırsızlık olayının faili yakalandı Plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı Plakasını çamurla kapattıkları otomobille hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:42 YKS tercihinde bunları göz ardı etmeyin! Bazı bölümlerde 5 bin 500 lira burs var
14:38 Ebru Gündeş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden annesini toprağa verdi
14:22 Jorge Jesus'un istemediği Pelkas'a Acun Ilıcalı'nın Hull City'si talip oldu
14:20 2 gün 2 gecelik aşiret düğünü! Gelin takılan altınları zor taşıdı
14:06 Çöp evde 1 yıl boyunca esir tutulmuştu! Baygın halde bulunan çocuk koruma altına alındı
14:05 Fenerbahçe, Dinamo Kiev rövanşına statta çalıştı
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
13:46 Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi
13:46 Cani teyze, Muhammet'i 1 yıl boyunca odaya kilitlemesini savundu: Etrafa zarar vermesin diye yaptım
13:37 Zonguldak Valisi Tutulmaz: Kentte 15 günde koronavirüs 3 kat arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 15:00:41. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 9 ayrı hırsızlık olayının zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement