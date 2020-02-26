Gaziantep'te 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin bir bağ evi ile araçta yaptığı aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göktürk Mahallesi'ndeki bir bağ evinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ve bir araçta yaptığı aramada 9 bin 236 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Akaryakıta el koyan polis, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına alarak, emniyete götürdü.