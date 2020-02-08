Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada, 9 bin 500 gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.