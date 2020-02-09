Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Gaziantep'te 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te yapılan operasyonlarda 9 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 Şubat 2020 Cumartesi günü akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kamyon durduruldu. Durdurulan kamyonda yapılan aramada 9 bin 500 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası suçta kullanılan kamyona el konulurken, 1 şüpheli şahıs da yakalandı.


Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.


Ayrıca, ekiplerin, Şahinbey ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde elinde siyah poşet bulunan bir şahsın üzerinde ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 31 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.


Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanırken, şahıslar hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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