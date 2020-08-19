Gaziantep'te 9 bin kişiyle koronavirüs denetimi - Son Dakika

GAZİANTEP'te Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla maske ile sosyal mesafe denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla ülke genelinde kapsamlı koronavirüs denetimi yapılacağı, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her iş kolu için alınan önlemlerin denetleneceğini açıklandı.