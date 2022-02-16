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Gaziantep'te 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 9 firari hükümlü yakalandı

16.02.2022 14:07
Gaziantep'te 9 firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda teknik ve fiziki takip yapan ekipler, çeşitli suçlardan haklarında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezaları bulunan 9 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 9 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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