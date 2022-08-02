9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu

02.08.2022 12:28
9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu

GAZİANTEP'te 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) boş arazide cansız bedeni bulundu.

GAZİANTEP'te 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) boş arazide cansız bedeni bulundu.

Merveşehir Mahallesi'nde yaşayan Şıho Akıl, 25 Temmuz'da evden çıktı. Geri dönmeyen Akıl'ın bulunması için yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, cesedin Şıho Akıl'a ait olduğu belirlendi.Evinden 7 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Şıho Akıl'ın yapılan otopside doğal nedene bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Akıl'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


YORUMLAR
500
Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı Annesinin şehit olan askerin eline kına yaktığı görüntüler yürekleri yaktı Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor Patrick van Aanholt'tan kupa sözü: Ligi Galatasaray'ın hak ettiği yer olan en tepede bitireceğiz Patrick van Aanholt'tan kupa sözü: Ligi Galatasaray'ın hak ettiği yer olan en tepede bitireceğiz
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
11:54 Süper Lig'de yeni sezon başlıyor! 64 sezonda sadece 6 takım şampiyon olabildi
11:36 Türkiye tarihinin en uzun soyadı duyanları şaşkına çeviriyor
11:28 Emre Akbaba'nın performansı Galatasaray yönetimi rahatlattı
11:25 İstanbul'da "Sen benim abimi bitirdin" cinayeti! 19 yaşındaki genç uyuşturucu tartışması sonrası başından vuruldu
11:18 Şifa kaynağı kenger sakızının fiyatı altını yakaladı! 1000 liraya satılıyor
11:14 CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüzde 4.4 oy aldığı Erzurum'a 120 milletvekiliyle beraber gitti
11:09 Mete Yarar, ısrarla ev adresini soran anketçi Murat Gezici'ye patladı: Ne yapacaksın benim adresimi, niye soruyorsun?
11:07 Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferini resmen açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 12:28:09. #1.11#
SON DAKİKA: 9 gün önce kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement