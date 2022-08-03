9 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
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9 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

03.08.2022 01:15
9 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu

Gaziantep'te 9 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, boş bir arazide ölü bulundu.

Gaziantep'te 9 gündür kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, boş bir arazide ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, 72 yaşındaki alzaymır hastası Şiho Akıl, 25 Temmuz günü Merveşehir Mahallesi'ndeki evinden ayrılıp kayıplara karıştı. Durum üzerine yakınları, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kayıp yaşlı adamı arama çalışması başlatıldı.

9 gün sonra boş arazide ölü bulundu

Arama çalışmaları sırasında gece geç saatlerde Seyrantepe Mahallesi'ndeki boş arazide yerde hareketsiz şekilde yatan bir şahıs olduğu ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede yerde hareketsiz şekilde yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de yaptıkları incelemede ölü bulunan şahsın 9 gündür kayıp olarak aranan 72 yaşındaki alzaymır hastası Şiho Akıl olduğunu tespit etti.

Cenaze ailesine teslim edildi

Ölü bulunan Şiho Akıl'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan işlemlerinin ardından Yavuzeli ilçesindeki defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 9 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9 gündür aranan alzaymır hastası yaşlı adam ölü bulundu - Son Dakika
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