Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı

02.06.2022 18:08

Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltıGAZİANTEP Gaziantep'te 5 ayrı adrese yönelik yapılan narkotik operasyonunda 9 kilo 300 gram ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı

GAZİANTEP Gaziantep'te 5 ayrı adrese yönelik yapılan narkotik operasyonunda 9 kilo 300 gram ile çeşitli miktarlarda muhtelif uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ayrı adrese yönelik narkotik operasyonu yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 ikamette yapılan aramalarda 9 kilo 300 gram esrar, 16 gram metamfetamin (ateş-buz), 1 gram eroin ve 1 adet terazi ele geçirildi. Olayla ilgili 13 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 13 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı
Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı
Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı
Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 9 kilo esrar ele geçirildi: 13 gözaltı - Son Dakika
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