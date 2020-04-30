Gaziantep'te, 9 kişiyle '1 Mayıs' kutlaması - Son Dakika

Gaziantep'te, 9 kişiyle '1 Mayıs' kutlaması

GAZİANTEP'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 kişinin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek, katıldığı basın açıklamasıyla kutlandı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Gaziantep Şube Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver ve 8 üyenin katılımıyla Kırkayak Parkı'nda, Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Basın açıklamasının okunduğu parkta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulurken, maske de takıldı. Tüm sağlık emekçileri için eşit hak istediklerini belirten Şube Başkanı Tanrıöver, "HAK-İŞ olarak bu 1 Mayıs'ta bütün sağlık emekçilerimiz için eşit haklar istiyoruz. Emekçi kardeşlerimize 'Sen sağlığını koru, emeğini biz koruruz' diyoruz" dedi.