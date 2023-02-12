Depremin 7. gününde güzel haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep'in Nurdağı İlçesi, Başpınar Mahallesi Dede Korkut Caddesi Gündüz Kaya Apartmanı enkazından ses geldiğini tespit eden ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Adeta iğne ile kuyu kazan Zeytinburnu Belediyesi ZAK Arama Kurtarma Ekipleri, 9 yaşındaki Semih Ege'ye ulaştı. Bu dakikadan sonra Semih'in kurtarılması için adeta zamanla yarışıldı. Enkaz alanına gelen sağlık ekipler Semih Ege'ye damar yolu açarak serum bağladı. Semih Ege, ekiplerin başarılı çalışmasıyla depremin 156. baatinde enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Başpınar, Korkut, Ege, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te 9 yaşındaki Semih depremin 156. saatinde sağ olarak kurtarıldı - Son Dakika

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