Gaziantep'te 921 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası - Son Dakika

Gaziantep'te 921 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası
02.11.2020 13:35
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 921 kişiye para cezası kesilirken, karantinayı ihlal eden 8 kişiye de idari yaptırım uygulandı.
Gaziantep'te sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 921 kişiye para cezası kesilirken, karantinayı ihlal eden 8 kişiye de idari yaptırım uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirlerine yönelik denetimleri sürüyor. Tedbirleri denetleme kapsamında yapılan uygulamalarda 921 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal etmekten para cezası kesildi. Karantina tedbirini ihlal ettiği tespit edilen 8 kişiye de idari yaptırım uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP
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