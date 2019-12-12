Gaziantep'te 95 litre daha sahte alkol yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 95 litre daha sahte alkol yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te 95 litre daha sahte alkol yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te devam eden sahte alkol operasyonlarında 95 litre daha sahte alkol ele geçirildi.

Gaziantep'te 95 litre daha sahte alkol yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te devam eden sahte alkol operasyonlarında 95 litre daha sahte alkol ele geçirildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşan yılbaşı öncesi piyasadaki sahte ve kaçak alkol operasyonları sürüyor. Bu kapsamda Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'nde bir depoda yapılan aramalarda 95 litre sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs yakalandı.


Gaziantep ve Nizip ilçelerinde son bir ayda yapılan 4 ayrı kaçak ve sahte alkol operasyonunda ise 1315 şişe kaçak içki, 220 litre dökme sahte içki ele geçirilirken 18 kişi de gözaltına alınmıştı. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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