Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

01.04.2021 09:34
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı, System.String[]

GAZİANTEP'te, 950 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede düzenlenen ve 10 saat süren operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, 950 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 mahallede düzenlenen ve 10 saat süren operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde Yukarıbayır, Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz ve Gümüştekin mahallelerinde Narko Şahin 27 adı verilen operasyon düzenledi. 950 polisin katılımıyla 5 mahallede 34 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlara bir polis helikopteri de havadan destek verdi. Şüphelilere ait evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve Özel Harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, ekipler bazı adreslere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi. Arama yapılan adreslerde; 295 gram bonzai, 14 kilo esrar, 1 kilo 122 gram metamfetamin, 342 gram kokain, 202 gram eroin, 312 uyuşturucu hap, 450 kök kenevir, 7 hassas terazi, 7 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. 29 kişinin gözaltına alındığı 10 saat süren operasyonda ekipler, bin 355 araç ile 4 bin 331 kişinin üzerini aradı, 58 araca cezai işlem uyguladı.

DOLABA SAKLANAN UYUŞTURUCUYU 'GECE' BULDUYukarıbayır Mahallesi'nde bir kişinin gözaltına alındığı baskın yapılan evde de narkotik köpeği 'Gece' giysi dolabında elbiselere tepki verdi. Ekipler yaptıkları aramada poşete konulmuş halde 7 kilo esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.


Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı
Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, 950 polisle uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı - Son Dakika


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