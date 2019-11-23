Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te, eş zamanlı 4 mahalleye düzenlenen ve 96 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te, eş zamanlı 4 mahalleye düzenlenen ve 96 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 61 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinden oluşan bin 720 polisin katılımıyla, 19 Kasım'da Vatan, Beybahçe, Fırat ve Akdere mahallelerinde 250 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle gerçekleştirilen ve 96 saatte tamamlanan operasyonda, 61 şüpheli çeşitli suçlardan gözaltına alındı.

Adreslerde, 3 bin 320 araç ve 17 bin 890 şahıs üzerinde yapılan aramalarda, 2 kilo 400 gram eroin, 2 kilo 500 gram esrar, 450 gram sentetik uyuşturucu, 620 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi ve 8 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Helikopter, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DAEŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi: 81 ülkeden 3 bin 846 kişi
Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:21:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 96 saatlik uyuşturucu operasyonuna 61 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]