981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelenilerek bir şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 100 adet sahte 100 lira ele geçirilince şahsın ikametinde de arama yapılmasına karar verildi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)