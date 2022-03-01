981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi

01.03.2022 13:54
981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi.

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelenilerek bir şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 100 adet sahte 100 lira ele geçirilince şahsın ikametinde de arama yapılmasına karar verildi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda ise 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

(Said Vakkas Yağcı/ İHA)

981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi

YORUMLAR
500
Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı Gaziantep'te kaçak göçmen operasyonu: 21 kaçak göçmen yakalandı Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 60 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
13:02 Zeytinin idam firmanı: Madencilik faaliyetleri için zeytin katliamının önünü açan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı!
12:56 Küçük oğlunun tedavisi için taşındıkları Bursa'da, büyük oğlunun ölümüne şahit oldu
12:52 Ukrayna Polonya sınırında insanlık dramı! Afrikalı öğrencilere ırkçılık yapıldığı iddia edildi
12:51 Burası Kiev'in çocuk hastanesi: Kanser hastası çocuklar bodrumlarda tedavi görüyor!
12:37 Zelenski'den dünyaya çağrı: 5 günde 56 füze atıldı, Ruslara gökyüzünü kapatın
12:35 Rus milyarderlerden tepkiler arka arkaya geliyor! Ukrayna'nın işgali için: Biz bu savaşa karşıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:02:29. #1.11#
SON DAKİKA: 981 adet sahte 100 ve 200 liralık banknotlar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement