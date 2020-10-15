Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 992 kişiye koronavirüs cezası kesildi, karantinaya uymayan 8 kişi yurda yerleştirildi
15.10.2020 11:00
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 992 kişiye 900'er TL idari para cezası kesildi, 8 kişi ise karantina kararını ihlal ettikleri için yurda yerleştirildi.
GAZİANTEP'te, koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 992 kişiye 900'er TL idari para cezası kesildi, 8 kişi ise karantina kararını ihlal ettikleri için yurda yerleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kent genelinde yapılan denetimlerde 992 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettikleri için idari para cezası kesildi. Karantinayı ihlal eden 8 kişi ise 3 bin 150'şer TL ceza kesilip, yurda yerleştirildi.
Son Dakika 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Merih Demiral'ın çizgiden çıkardığı top, geceye damga vurdu Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Şehit pilotun kaza yerindeki mezarlığı koruma altına alındı 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim