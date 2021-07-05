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GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı - Son Dakika

GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı

05.07.2021 16:16

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı Libor Chlad, herkesin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, gerekli becerileri edinmesi, hem iş hem de normal hayatta refaha ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Türkiye'deki Mültecilere Mali Yardım Aracı Bölüm Başkanı Libor Chlad, herkesin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, gerekli becerileri edinmesi, hem iş hem de normal hayatta refaha ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Chlad, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu tarafından finanse edilen UNDP Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iş birliğiyle inşa edilen Merveşehir Halk Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı.

Chlad, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu, Gaziantep'in de yarım milyonluk nüfusla en fazla mülteciye ev sahipliği yapan şehir olduğunu söyledi.

Türkiye'ye gelen Suriyelilerin büyük çoğunluğunun gençler ve okul çağındaki çocuklardan oluştuğunu ifade eden Chlad, eğitimin öncelikleri olduğunu, Avrupa Birliği ve üye devletlerin tamamının eğitim konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, UNDP, farklı kuruluşlar ve STK'lerle iş birliği içerisinde olduklarını aktaran Chlad, şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz halk eğitim merkezinde olduğu gibi yine Avrupa Birliği fonlarıyla 400'den fazla okul inşa edildi. 800 binden fazla Suriyeli çocuk, eğitim alma şansı elde etti. Önümüzde zorluklar var. Okul dışı kalmış bir 400 bin daha çocuğumuz var. Yüksek öğretimde okullaşma oranında düşüş görüyoruz. Resmi anlamda istihdamın önünde en büyük engelin başında eksik kabiliyetler ve dil engeli var. Misyonumuz bitmiş değil. Avrupa Birliği Konseyi, eğitim bir numaralı önceliğimiz olacak şekilde devam eden yardımlar taahhüdünde bulundu. Dolayısıyla çalışmalarımız devam edecektir. Hedefimiz basit ve net. Herkesin kaliteli eğitime erişiminin sağlanması, gerekli becerileri edinmesi, hem iş hem de normal hayatta refaha ulaşmasıdır."

İnşa edilen halk eğitim merkezinin hem Suriyeli hem Türk vatandaşlar için eğitim-öğretim yuvası olacağını belirten Chlad, bu merkezde çocukların dil, beceri öğrenerek birbirlerini yakından tanıyacaklarını ifade etti.

UNDP Türkiye Ülke Ofisi'nde Mukim Temsilci Yardımcısı Suhrob Hocimatov da 3,6 milyondan fazla Suriyeli barındıran Türkiye'nin, son 10 yılda hiçbir ülkenin hazırlıklı olamayacağı ve emsali görülmemiş göçmen sınamasıyla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Hocimatov, Türkiye'nin yıllar içerisinde bir dizi politikayı hayata geçirdiğini, farklı aktörler arasında koordinasyon sağlayarak karmaşık bir soruna çok yönlü bir yanıt verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin, yaptığı çalışmalarla liderlik duygularını ortaya koyduğuna dikkati çeken Hocimatov, Türkçe dil eğitiminin önemine değindi.

Suriyelilerin sosyal hayata karışmaları, becerilerini geliştirmeleri ve kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için Türkçe öğrenmenin gerekliliğini dile getiren Hocimatov, şöyle devam etti:

"70 bin Suriyeliye eriştiğimiz Türkiye'de, dayanıklılık projesi sayesinde başarılı olduk. 70 binden fazla kursiyerin yüzde 72'sinden fazlasını Suriyeli kadınlar oluşturdu. Sosyal hayata katılmak, çocuklarının eğitimlerine yardım etmek için Türkçe öğrenmek istediklerini dile getirdiler. 10 ilde 53 halk eğitimde A1'den B1 seviyelerine kadar dil eğitimi veriliyor. Mili Eğitim Bakanlığıyla hayat boyu öğrenmede dijital kabiliyeti arttırmaya yönelik yatırımlarla, özelikle mesleki eğim başta olmak üzere harmanlanmış eğitim modeliyle ortaklığımızı devam ettirmek istiyoruz."

Halk eğitim merkezi, konuşmaların ardından protokol tarafından hizmete açıldı.

GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı
GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı
GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı
GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı
GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı
GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı

Halk Eğitim Merkezi, Avrupa Birliği, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - AB destekli halk eğitim merkezi açıldı - Son Dakika


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