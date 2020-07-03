Gaziantep'te "acemi" erler birliklerine koronavirüs tedbirleri altında teslim oluyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayında birliğine teslim olan 2020/2 tertip erler için koronavirüs tedbirleri kapsamında üst düzeyde sağlık uygulamaları gerçekleştiriliyor.

Yurdun çeşitli yerlerinden askerlik görevlerini yapmak için İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayı Şehit Alpay Başaran Kışlasındaki birliklerine katılmak üzere gelen 2020/2 tertip "acemi" erler, teslim olmaya başladı.

Vatani görevlerini yapmak üzere aileleri ve yakınlarıyla gelen erler için kışla girişine "Kışlamıza hoş geldiniz" afişi asıldı.

Erler, görevli personel tarafından kışlaya alınırken bekledikleri alanda sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediliyor. İçeriye alınmaya başladıklarında ise dezenfektan kullanarak ateşleri ölçülüyor ve yeni maske verilerek belgeleri kontrol edildikten sonra teker teker alınıyorlar.

Görevli sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kışlaya adım atan erler, 14 gün boyunca diğer askerlerden ayrı kendilerine tahsis edilen yerlerde izolasyondan sonra kendilerine verilen görevleri yapmak üzere eğitime alınıyorlar.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda birliğe teslim olan 2020/2 tertip acemi erler, usta birliği olarak da aynı kışlada askerliklerini tamamlayacaklar.

Kışla girişinde yakınlarıyla vedalaşan askerler, gazetecilere yaptıkları açıklamada, vatani görevlerini yapmak üzere geldiklerini ve sevinçli olduklarını söylediler.

Aileler ise çocuklarının asker olmasından dolayı gururlu ve mutlu olduklarını kaydettiler.