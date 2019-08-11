Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti

1 saat önce

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti, System.String[]
Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Gaziantep'te Kurban Bayramı telaşı camilerde kılınan namazın ardından başladı. Namazın ardından kurban kesim işlemleri için kesim yerlerine giden bazı acemi vatandaşlar kendilerini kesti. Kurban keserken zor anlar yaşayan ve kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koşarken, acil servisler acemi kasaplarla doldu.

Kimi elinden kimisi ise ayağından yaralanan vatandaşların bir çoğu yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi. - GAZİANTEP
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale'deki korkutan yangın kontrol altına alındı
Kurban Bayramı öncesi yollar kan gölüne döndü: 9 ölü 112 yaralı 7 saat süren kaçak kurbanlık kovalamacası, hayvanın bayılmasıyla son buldu Havasız kalan kurbanlık, telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]