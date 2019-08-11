Gaziantep'te acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de kurban kesmek isterken yaralanan acemi kasaplar hastanelere akın etti.



Gaziantep'te Kurban Bayramı telaşı camilerde kılınan namazın ardından başladı. Namazın ardından kurban kesim işlemleri için kesim yerlerine giden bazı acemi vatandaşlar kendilerini kesti. Kurban keserken zor anlar yaşayan ve kendilerini yaralayan vatandaşlar hastanelere koşarken, acil servisler acemi kasaplarla doldu.



Kimi elinden kimisi ise ayağından yaralanan vatandaşların bir çoğu yapılan ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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