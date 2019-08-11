Gaziantep'te acemi kasaplar kendilerini yaraladı
27 dakika önce
GAZİANTEP'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:10 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'te, kurban kesmek isterken yanlışlıkla kendisini yaralayan onlarca kişi hastanelik oldu.
Gaziantep'te, namazın kılınmasının ardından çok sayıda kişi sokakta veya evlerinin çatısında kurbanlıklarını kesti. Kesim sırasında vatandaşların büyük kısmı yanlışlıkla bıçak ve satır ile el, kol veya bacaklarını yaraladı. Çoğunluğu hafif şekilde yaralananlar, yakınları tarafından ya da çağırılan ambulanslar ile hastanelere götürüldü. Acemi kasaplar, acil serviste ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
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