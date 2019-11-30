Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te açık yer toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te açık yer toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te açık yer toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı

6 saat önce

Gaziantep'te bazı açık yer toplantılarının, Valilikçe 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Gaziantep'te açık yer toplantıları 15 gün süreyle yasaklandı, System.String[]

Gaziantep'te bazı açık yer toplantılarının, Valilikçe 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde, genel asayiş ve kamu düzeninin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi gereğince bugünden geçerli 15 gün süreyle ilimiz genelinde gerçekleştirilebilecek, sivil toplum kuruluşlarının kendi binalarında, kendi personel ve üyelerine yönelik yapacağı toplantılar ile devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile gelenek ve göreneklere göre yapılacak programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ekonomik amaçlarla yapılan toplantılar hariç olmak üzere açık yer toplantıları, park ve bahçelerde yapılacak olan, kurumlar dışında yapılacak olan etkinlikler, toplantı yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, pankart açma, meşale yakma ve taşıma simgeleyici ve ayırt edici özellikte bulunan giysiler, el ilanı, bildiri dağıtma, protesto, konferans, panel gibi eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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