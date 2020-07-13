Gaziantep'te acil tıp profesörünün Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Testi pozitif çıkan Al'ın tedavi altına alındığı ve filyasyon çalışmalarına başlandığını aktaran Gür, "Hocamızın genel durumu şimdilik iyi. Allah acil şifa versin. Hocamızın en kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza döneceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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