Gaziantep'te Adam Öldürdü, Suriye Sınırında Yakalandı
1 saat önce
Gaziantep'te adam öldürme suçundan aranan Suriyeli şahıs, Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.
Gaziantep
'te adam öldürme suçundan aranan Suriyeli şahıs, Hatay
'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri tarafından adam öldürme suçundan aranan Suriyeli Fedi Amr, Suriye sınırını kaçak yollarla geçmek için Hatay'ın Altınözü
ilçesine bağlı Hacıpaşa
Mahallesi'ne geldi. Babatorun Jandarma
Karakol Komutanlığı ekiplerinin şüphesi sonucu takibe alınan Fedi Amr, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.
Babatorun Karakolunda ilk ifadesi alınan Fedi Amr daha sonra Gaziantep emniyetine teslim edildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: İHA
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