Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Adam Öldürdü, Suriye Sınırında Yakalandı

Gaziantep'te Adam Öldürdü, Suriye Sınırında Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te adam öldürme suçundan aranan Suriyeli şahıs, Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Gaziantep'te Adam Öldürdü, Suriye Sınırında Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te adam öldürme suçundan aranan Suriyeli şahıs, Hatay'da sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adam öldürme suçundan aranan Suriyeli Fedi Amr, Suriye sınırını kaçak yollarla geçmek için Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa Mahallesi'ne geldi. Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin şüphesi sonucu takibe alınan Fedi Amr, sınırı kaçak yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Babatorun Karakolunda ilk ifadesi alınan Fedi Amr daha sonra Gaziantep emniyetine teslim edildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:36 Kaynak: İHA

Suriye, Hatay, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama! Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye Çıkışı: Türkiye 'Gireceğim' Derse Girer

ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan Korku Dolu İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 14:33:57. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Adam Öldürdü, Suriye Sınırında Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]