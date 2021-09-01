Gaziantep'te Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı - Son Dakika

Programa ayrıca Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı vekilleri Berekat Aksoy, İsmail Karataş , Murat Şahin ve Cenk Akın Aksakal katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Alçık, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Yusuf Kaya , Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç , Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Metin Kahraman ile Gaziantep Baro Başkan Vekili Melikşah Korkmaz ve Genel Sekreteri Ömer Faruk Akan Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Gaziantep 'te 2021-2022 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla çelenk bırakıldı.

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