Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralı
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Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralı

41 dakika önce

Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün adres sormak için durduğu otomobile arkasından seyir eden başka bir araç çarptı.

Gaziantep'te adres sorma kazası: 3 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün adres sormak için durduğu otomobile arkasından seyir eden başka bir araç çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep- Kilis karayolu Halep Bulvarı'nda adres sormak için duran E.Ö idaresindeki 27 BFY 15 plakalı park halindeki otomobile arkasından seyir eden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 27 DP 206 plakalı araç çarptı. kazada her iki aracın sürücülerinin de aralarında bulunduğu toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bulvardaki trafik ise kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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