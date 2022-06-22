Kardeşinin tüfekle yaraladığı Cumali M, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılmış, burada müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Narlıtepe Mahallesi'nde dün tartıştığı ağabeyi Cumali M'yi öldüren ve bir süre sonra yakalanan Kadir M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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