Ağıl yangınında, 12 yaşındaki Hamza öldü

GAZİANTEP'te, ağılda çıkan ve 30 küçükbaşın öldüğü yangında dumandan etkilenen Hamza Dülüklüoğlu (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylerbeyi Mahallesi'nde Dülüklüoğlu ailesine ait ağılda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada ağılda olan Hamza Dülüklüoğlu, dumandan etkilendi. Mahalledekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hamza Dülüklüoğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Hamza Dülüklüoğlu, sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocuğun cenazesi, otopsi sonrası defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. 30 küçükbaş hayvanın da öldüğü yangının çıkış sebebine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.