Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında gerçekleştirdiği denetimlerde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 572 kişiye 295 bin 270 TL para cezası kesti. Denetimlerde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 512 aracın sürücülerine ise 120 bin 801 TL'lik cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika

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