Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı

01.09.2022 14:01
Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı

Gaziantep'te Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildiGaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında gerçekleştirdiği denetimlerde gürültü yaparak çevreye...

Gaziantep'te Ağustos ayı içerisinde gürültü yaparak çevreyi rahatsız eden 572 kişiye toplam 295 bin 270 TL para cezası kesildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte huzur ve güveni sağlamak amacıyla 1 Ağutos-31 Ağustos arasında gerçekleştirdiği denetimlerde gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 572 kişiye 295 bin 270 TL para cezası kesti. Denetimlerde düğün gibi gerekçelerle konvoy oluşturup korna çalarak çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 512 aracın sürücülerine ise 120 bin 801 TL'lik cezai işlem uygulandı.

Kentte çevreye rahatsızlık verenlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Hüseyin-Havva Akaslan Sosyal Tesisi törenle hizmete açıdı Hüseyin-Havva Akaslan Sosyal Tesisi törenle hizmete açıdı Gaziantep Ticaret Borsası Gaziantep Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
12:35 Fenerbahçe forvet transferinde gaza bastı! Luis Muriel'in transferi için Atalanta'ya teklif yapıldı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere yönelik 'boykot' sözleri: Bize yavrularımızla haşır neşir olacak öğretmenler lazım
11:45 İngiltere Başbakanı Boris Johnson polisin uyuşturucu baskınına katıldı
11:40 Hazal Kaya'nın paylaşımı sevenlerini korkuttu: Hayata tutunmaya çalışıyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:01:59. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te gürültü yapanlara ceza yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement