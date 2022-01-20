Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu - Son Dakika

Gaziantep'te ahır çöktü, 10 hayvan telef oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir ahırın kar kütlesine dayanamayan çatısı çöktü. Yaşanan olayda 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Kayakent Mahallesi'nde bulunan bir ahırın çatısı üzerindeki karın ağırlığına dayamayarak çöktü. Yaşanan olayda 10 küçükbaş hayvan telef olurken 10 hayvan da yaralandı. Olayın ardından bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından yürütülen çalışma kar ve çatı altında kalan telef olmuş ve yaralanmış hayvanları çıkardı.