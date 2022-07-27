Olay yerine gelen belediye ekipleri, telef olan koyunları ve kullanılamaz hale gelen ahırın molozlarını kaldırdı.

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te ahırda çıkan yangında 1 çocuk öldü - Son Dakika

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