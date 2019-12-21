Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çalan 2 zanlı yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te ahırdan inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Şehitkamil ilçesi Bedirkent Mahallesi'nde M.C'ye ait ahırda bulunan 80 çatı sacı, 2 demir su kabı, 5 demir kapı, 20 demir boru, 50 ispiral taşı ile 2 koli kaynak çubuğu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırma neticesinde R.A. (25) ile A.A. (46) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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