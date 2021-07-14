Gaziantep'te bir ahşap atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Şehitkamil ilçesi Küsget Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ahşap atölyesinin ikinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan işçiler, başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede atölyenin alt katına sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
Hasarın oluştuğu atölyede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | GAZİANTEP - Ahşap atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika